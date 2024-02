Buschfeuer: Katastrophale Brandgefahr im Südosten Australiens

1 Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen ein großes Buschfeuer im Westen Victorias. Foto: David Crosling/NEWS CORP POOL via AAP/dpa

Im australischen Bundesstaat Victoria sollen sich Zehntausende vor Buschfeuern in Sicherheit bringen. Und das Schlimmste steht offenbar noch bevor.









Melbourne - Seit Tagen lodern schwere Buschbrände im Südosten Australiens. Aber das Schlimmste steht offenbar noch bevor: Große Hitze gepaart mit starken Winden könnte in den nächsten Tagen zu "katastrophalen Bedingungen" führen, schrieb die Nachrichtenagentur AAP am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Gefahr besteht vor allem in der Region Wimmera westlich von Melbourne sowie in fünf weiteren Regionen des Bundesstaates Victoria, wo große Trockenheit herrscht.