In einem kleinen Ort in der Schweiz brennt ein Linienbus völlig aus. Sechs Menschen sind tot, mehrere verletzt. Was sagen die Behörden am Tag nach dem Inferno?
Kerzers - Der mutmaßliche Täter des tödlichen Brandes in einem Linienbus in der Schweiz hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg wohl psychische Probleme. Der Schweizer werde als Person beschrieben, die am Rande der Gesellschaft lebte und gestört gewesen sei, sagte Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin in einer Pressekonferenz. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann unter den Todesopfern ist.