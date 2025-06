Busbegleiter in Altensteig: Eine neu ausgebildete Generation nimmt Dienst auf

1 Gruppenfoto mit Busbegleitern der Friedrich-Boysen-Realschule und des Christophorus-Gymnasiums sowie Mitbeteiligen der Abschlussveranstaltung. Foto: Köncke Auch in diesem Jahr sorgen Siebtklässler dafür, dass es in den Schulbussen von und nach Altensteig gesittet zugeht und die Fahrzeuge nicht beschädigt werden.







Bei der offiziellen Einsetzung erhielten 24 von den Busbegleitern – die Werkrealschüler konnten wegen eines Ausflugs nicht teilnehmen - am Freitag nach der letzten Unterrichtsstunde im Musiksaal als Erkennungszeichen eine neongelbe Weste und einen Ausweis. Auf ihren ehrenamtlichen Einsatz, der gleich anschließend an den Haltestellen begann, wurden sie im Bürgersaal des Rathauses an zwei Tagen in zwei Gruppen von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Helmling mit Unterstützung der Lehrkräfte Markus Schwämmle und Antonia Klöpfer (Werkrealschule), David Gerken und Jörg Birnbaum (Friedrich-Boysen-Realschule) sowie Heiko Eberle und Robin Gantner (Christophorus-Gymnasium) vorbereitet. Mit dabei war Schulsozialarbeiter Thomas Podbielski.