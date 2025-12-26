Bus von Lörrach zum EuroAirport: Grenzüberschreitende Buslinie

Regiobuslinie 220 FREUND mit sehr hoher Nachfrage. Rund 145 000 Fahrgäste wurden im ersten Jahr gezählt. Der Weiterbetrieb wird ausdrücklich angestrebt
Die grenzüberschreitende Regiobuslinie 220 „FREUND“ zwischen Lörrach und dem EuroAirport wird außerordentlich gut angenommen, wie die erste Jahresbilanz zeigt. Die erste vollständige Fahrgasterhebung macht deutlich, dass die Nachfrage weit über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Auf Basis dieser Ergebnisse streben die Projektpartner eine Fortführung der Linie über den laufenden Pilotzeitraum hinaus an. Dieser endet im Dezember 2027.