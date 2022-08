9 Der Bus kollidierte zuvor laut Polizei wohl mit einem Transporter. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein Unfall, bei dem ein Bus in Herrenberg in einen Discounter rauscht, wirft die Frage auf, wie das passieren konnte. Jetzt nennt die Polizei neue Details.















Der hintere Teil blieb an einer Mauer hängen, der vordere landete viele Meter tiefer in der Fassade eines Discounters, die Front wurde zertrümmert: Der 72-jährige Fahrer dieses Busses ist nach dem Unfall schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag in Herrenberg bei Tübingen an der Ausfahrt von einem Busbahnhof die Vorfahrt eines Transporters missachtet.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten einem Sprecher zufolge, woraufhin der Bus über den Abhang rutschte und mit dem vorderen Teil auf dem Gelände des Discounters aufkam. Der hintere blieb oben am Gemäuer hängen. Mit Kränen sollte das Wrack geborgen werden.

Sachschaden über 100 000 Euro

Der Transporterfahrer und eine Mitarbeiterin des Geschäfts wurden den Angaben zufolge ebenfalls verletzt. Details zu den beiden konnte der Polizeisprecher zunächst keine nennen. Den Sachschaden bezifferten die Beamten nach einer ersten Schätzung auf 115 000 Euro. Gutachter sollen bei der Analyse des Unfallhergangs helfen.