Wer sich am Montag auf Bus und Bahn verlassen will, wird vielerorts verlassen sein. Angesichts des angekündigten bundesweiten Warnstreiks stellt die Deutsche Bahn den gesamten Fernverkehr ein. Zudem sind im Regional- und Busverkehr schwere Einschränkungen zu erwarten. Auch der Kreis Calw wird davon nicht verschont bleiben.

Wie der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) mitteilt, werde „der Busbetrieb von Betriebsbeginn bis Betriebsende bestreikt, es kommt im gesamten Verkehrsgebiet zu Verspätungen und Fahrtausfällen“. Darauf weist auch das Calwer Landratsamt hin – und ergänzt: „Vonseiten der RAB wurde auf Nachfrage bislang kein Konzept für einen Ersatzverkehr kommuniziert. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Fahrtantritt bei der Fahrplanauskunft.“

Auch Kulturbahn ist betroffen

In Sachen Kulturbahn, die von Tübingen über Horb nach Pforzheim auch den Kreis Calw durchquert, erklärte ein Bahnsprecher am Freitag, es sei davon auszugehen, dass überall dort, wo Kollegen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fahren, mit Streik zu rechnen sei. Die EVG und Verdi initiieren den ganztägigen Streik, beide Gewerkschaften verhandeln aktuell über neue Tarifverträge.

Wenig später veröffentlichte die Bahn auf ihrer Internetseite eine Liste mit vom Streik betroffenen Linien – darunter die Kulturbahn. Reisende, so rät die Bahn, sollten sich am besten vor Fahrtantritt über die App DB Navigator oder bahn.de/aktuell informieren.

Daheim bleiben erlaubt

Auch den Schülerverkehr wird der Streik deutlich einschränken. Das baden-württembergische Kultusministerium teilte daher am Freitag mit, dass Schüler, die deshalb nicht zur Schule kommen, dem Unterricht fernbleiben dürfen. Die Schule müsse dann aber informiert werden.

Rolf-Benz-Schule stellt auf Onlineunterricht um

Die Rolf-Benz-Schule Nagold wird damit übrigens keine Probleme bekommen. Denn diese erklärte am Freitag, am Montag werde wegen des Streiks auf Onlineunterricht umgestiegen. „Wir haben die Zeit genutzt und uns gut vorbereitet“, so Schulleiter Reinhard Maier. „Bei allen Klassen ist ein digitales Lernmanagementsystem implementiert. Das ermöglicht bei uns in allen Klassen eine Videokonferenz durchzuführen und alle dazu notwendigen Dokumente zur Verfügung zu stellen.“ Der Unterricht finde gemäß Stundenplan statt. Die Schüler seien auf eine solche Situation vorbereitet worden. Eltern, Betriebe, Kreishandwerkerschaft, Schüler und das Kollegium wurden zeitnah digital informiert.

Wie das Landratsamt Calw am Freitag bekanntgab, kann es auf folgenden Linien zu Einschränkungen kommen: 7938, 670 (Calw-Ostelsheim-Weil der Stadt), 420, 430, 435, 442, 444, 501, 502, 503, 504, 506, 540, 555, X63, 630, 640, 710, 759, 760, 771, 772, 774, 775, 776, 777, X77, Kulturbahn.

Die privaten Verkehrsunternehmen Volz, Eberhardt, Walz, Däuble, Maier, Klumpp, Süsser und Hanna Reisen werden nicht bestreikt. Hierdurch kann ein Teil des Verkehrsangebots weiter erbracht werden.