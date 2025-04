Fahrschule Schneider in Schwenningen So wandelt sich die Fahrschulausbildung

Wird man bald am Simulator den Führerschein machen können? Ja und nein – so lautet die Antwort der Fahrschulfamilie Schneider. Die Schwenninger berichten, wo es in der Branche hakt und was sie ihren Beruf trotzdem lieben lässt.