Bus-Chaos in Horb

1 Ein auswärtiger Sattelschlepper-Fahrer wollte die Abkürzung über die Alte Nordstetter Steige nehmen und blieb dann "hängen". Das sorgte für Chaos im Busverkehr. Foto: Ganswind

Ein steckengebliebener Lastwagen in der Alten Nordstetter Steige sorgte am Dienstag für Chaos im Busverkehr.















Horb - Nervös lief der Lkw-Fahrer vor seinem Fahrzeug hin und her. Sein gewagtes und auch nicht erlaubtes Experiment war so richtig schief gegangen. Der auswärtige Kraftfahrer war wohl von der Sperrung der B 32 zwischen Horb und Nordstetten überrascht worden und entschied sich dann, die Alte Nordstetter Steige hochzufahren. Dort ist eigentlich nur Bus-, Anlieger- und Krankenwagen-Verkehr erlaubt. Daran wird sich nicht immer gehalten, wie die Schäden an den Schranken zuletzt wieder zeigten. Nicht das erste Mal!

Die Fahrt endete nach wenigen Metern im Graben

Der Lkw-Fahrer fuhr trotz der gut einsehbaren Verbotsschilder los und merkte zu spät, dass die Strecke für seinen Sattelschlepper nicht geeignet ist. Die Fahrt endete nach wenigen Metern – die Fahrerkabine hing im Graben.

Die Folgen waren erheblich – vor allem für den Schulbusverkehr. Busse, die die Steige hochfahren wollten, mussten umkehren. Ein Bus, der runterfuhr, musste geduldig warten. Passagiere stiegen aus und liefen zu Fuß in die Stadt. Einige Schulkinder warteten vergeblich auf den Bus, der eigentlich die nächste Tour "nach oben" starten sollten.

Bergung dauerte mehrere Stunden

Die Bergung stellte sich dann kompliziert dar und dauerte mehrere Stunden. Der Abschlepp-Spezialist aus Glatten schaffte es jedoch am Ende, den Lastwagenfahrer und sein Gefährt aus der unglücklichen Lage zu befreien. Aufatmen können dann alle Verkehrsteilnehmer, wenn die B 32 zwischenzeitlich wieder befahren werden darf. Bei der Vorstellung des neuen Info-Containers wurde die Öffnung der Strecke pünktlich zum Stadtfest ins Auge gefasst.

