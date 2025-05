1 Leise rieselt der Sand – und mit Hilfe dieser allerfeinsten Körner können Kinder in dieser besonderen Küche sich selbst und ihre Umwelt entdecken. Marina Laile will den kleinen Menschen dazu verhelfen. Foto: Rapthel-Kieser

Die Burladinger Erzieherin und Pikler-Pädagogin Marina Laile wird im Nachbarort Jungingen die erste „Sandküche“ des Zollernalbkreises eröffnen. Was steckt hinter dem außergewöhnlichen Raum? Wir besuchten die frisch gebackene Existenzgründerin und fragten nach.









Was in großen Städten und vor allem in Österreich schon als herausragendes Pädagogik-Konzept nach Pikler bekannt ist, hat Marina Laile jetzt auf die Schwäbische Alb, in den Zollernalbkreis und in den Ort Jungingen gebracht.