4 Die kleinen Festbesucher kamen beim Stand des Jugendbüros mit zahlreichen Aktionen auf ihre Kosten. Foto: Pfister

Die Vereine und Organisatoren der Burladinger 1250-Jahrfeier ziehen eine positive Bilanz nach zwei Tagen Stadtfest. Das Programm mit viel Musik, Show und Beiträgen der Ehrenamtlichen kam gut an.















Burladingen - Die Macher dürfen sich jetzt zurücklehnen. Und zwar zufrieden. Fürs Wetter kann man halt nichts. Aber ansonsten war die 1250-Jahr-Feier gelungen.

"Fascht wia frieher", war ein Kommentar, der unter den Festbesuchern häufiger zu hören war. Es war ein Novum, denn was die 15 beteiligten Vereine, Stadt und Macher ablieferten, war gelungen und ließ keine Kritik aufkommen.

Brunner brachte "Schäfchen" ins Trockene

Als die Wetterprognosen zunehmend schlechter wurden, wurde ein großer Teil des Marktplatzes auf Initiative von Vereinssprecher Eberhard Brunner kurzerhand mit einem Zelt überdacht. Bürgermeister Davide Licht ging in seiner Festrede auf die Stadtgeschichte ein, richtete seinen Blick aber auch auf kommende Aufgaben.

Dominik Reger, der das Festbier eingebraut hatte, wurde von Licht zum Stadtbraumeister ernannt. Für den Bürgermeister gab es einen Krug mit Datum und Name von den drei Vorsitzenden des Fördervereins Sporthalle Hubert Pfister, Johannes Leibold und Eberhard Brunner – Grundstock für einen monatlichen Vereinsstammtisch.

Trikot vom VFB versteigert

Ein Trikot mit allen aktuellen Spieler-Unterschriften stiftete der VfB dem Fest. Marco Genkinger ersteigerte es von Auktionator Wolfgang Bastian für 240 Euro. Der Erlös kommt dem Tafelladen zugute. Die Maskenchallenge gewann Melchingen vor dem Liederkranz Burladingen und dem Musikverein Hausen. Zu Tanz und Unterhaltung spielte die Burladinger Partyband Querbeet Live auf. Gegen Mitternacht gingen – für viele überraschend – die 1250 Liter Lindenbräu-Freibier zur Neige, und auch die Gläser waren restlos ausverkauft. Gleich erging es mit den 500 Festschriften: ausverkauft.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst mit Dekan Michael Knaus und der Vorsitzenden der evangelischen Kirchengemeinde, Vera Bender. Mitgestaltet wurde er vom Gospelchor "In Spirit" und der Band "Fire". Unmittelbar an den Gottesdienst schlossen sich die getragenen Klänge der Burladinger Alphornbläser Ralf Burkhart, Robert Nadler sowie Mario und Walter Kraft an, ehe die Melchinger Lauchertmusikanten zum Frühschoppen aufspielten.

Am Platz des Jugendbüros war was los

Die wurden später abgelöst vom Musikverein Trachtenkapelle Altburg und der Spielgemeinschaft Gauselfingen-Neufra. Am Nachmittag hatten zudem die drei städtischen Kindergärten der Jubelgemeinden sowie der katholische Kindergarten für Unterhaltung gesorgt, die musikalische Früherziehung der Jugendmusikschule schloss sich an. Auch der Platz des Kinder- und Jugendbüros mit seinen zahlreichen Angeboten wie Kinderschminken, Riesenbowling und Sackhüpfen war stets gut frequentiert.