Seit jeher gehört Musik in die Weihnachtszeit. Und in Burladingen ganz besonders. Denn an jedem Heiligabend ziehen Gruppen der Burladinger Stadtkapelle in der Kernstadt von Haus zu Haus und lassen die Ohrwürmer erklingen.









Im Kalender der Burladinger Stadtkapelle ist der Heiligabend, der Tag, an dem andere im warmen Wohnzimmer die letzten Vorbereitungen für Bescherung und das Weihnachtsessen treffen, ein ganz besonderer Musizier-Termin. Alte und junge Bläser des Vereins finden sich da am frühen Nachmittag für eine Tradition zusammen, die schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann. Eingeführt hat es seinerzeit der Dirigent Konrad Gaiser.