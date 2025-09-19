Burladinger Wärmeplanung: Statt Angeboten gab es Körbe

Wegen der Ausarbeitung der kommunalen Wärmeplanung in Burladingen hat die Stadt sieben Fachbüros angeschrieben. Die meisten winkten gleich ab, einige reagierten gar nicht.
Da waren´s nur noch zwei. Und von denen machte die Buttenwiesener Firma GP-Joule aus Bayern das Rennen. Deren Consulting Mitarbeiter Lukas Kupfer stellte seinen Betrieb und dessen durchaus überzeugenden Konzepte in der jüngsten Gemeinderatssitzung per digitaler Schalte vor. Die Firma soll nun für insgesamt 87.584 Euro ein Konzept für die Burladinger Wärmeplanung erarbeiten. In diesem Jahr werden für die Wärmeplanung schon mal Haushaltsmittel in Höhe von 27 584 Euro benötigt. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat dafür.