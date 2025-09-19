Burladinger Wärmeplanung: Statt Angeboten gab es Körbe

Wegen der Ausarbeitung der kommunalen Wärmeplanung in Burladingen hat die Stadt sieben Fachbüros angeschrieben. Die meisten winkten gleich ab, einige reagierten gar nicht.

Da waren´s nur noch zwei. Und von denen machte die Buttenwiesener Firma GP-Joule aus Bayern das Rennen. Deren Consulting Mitarbeiter Lukas Kupfer stellte seinen Betrieb und dessen durchaus überzeugenden Konzepte in der jüngsten Gemeinderatssitzung per digitaler Schalte vor. Die Firma soll nun für insgesamt 87.584 Euro ein Konzept für die Burladinger Wärmeplanung erarbeiten. In diesem Jahr werden für die Wärmeplanung schon mal Haushaltsmittel in Höhe von 27 584 Euro benötigt. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat dafür.

Förderung von 60 000 Euro Darum herumgekommen wäre er ohnehin nicht. Die kommunale Wärmeplanung (KWP) wird den Städten und Kommunen im Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie im Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) abverlangt. Zumindest ein Konzept zu haben ist also Pflicht, machte Burladingens Bürgermeister Davide Licht den Nörglern und Kritikern deutlich.

Für die Stadt Burladingen gilt, da sie unter 100 000 Einwohner hat, dass sie mit der Wärmeplanung bis spätestens 30. Juni 2028 fertig sein soll. Erfreulich ist, dass die ganze Planung mit insgesamt 60 000 Euro durch den Projektträger Karlsruhe (PTKA), eine unabhängige Organisationseinheit am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), gefördert wird.

Bad Imnau bläst das Wärmenetz nach drei Jahren Planung ab

Dass engagierte Bürger, eine willige Stadtverwaltung und ein tolles Konzept von einer beschlagenen Profi-Firma aber manchmal auch nicht reichen, um ein Wärmenetz zu realisieren, diese Erfahrung machte just am gleichen Abend der Haigerlocher Teilort Bad Imnau. Dort wurde nach drei Jahren Planung die Errichtung eines kommunalen Wärmenetzes abgeblasen. Das Hallenbad, welches eine wichtige Rolle in dem Konzept gespielt hätte, wurde geschlossen. Die Kosten und Risiken waren dem Teilort und der Stadt letztlich zu groß, denn die Gründung einer Genossenschaft war gescheitert, zu wenige Bürger hätten sich anschließen lassen und ein möglicher Investor zog sich zurück.

In Burladingens direkter Nachbarstadt Bitz wiederum, ist die kommunale Wärmeplanung schon weit fortgeschritten, es gibt viele Bürger, die mitmachen und sich anschließen lassen wollen, das Grundstück ist bereits heraus gesucht und das Wärmenetz in Bitz wird wohl Ende des Jahres 2027 ans Netz gehen können.

Kein Planwerk für die Schublade

Die Firma GP-Joule, die sich jetzt auch in Burladingen dieser Planungs-Aufgabe stellen darf, habe, so heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung, nicht nur das wirtschaftlich günstigste, sondern auch das fachlich überzeugendste Angebot abgegeben. Burladingen und die große Mehrheit des Gemeinderates versprechen sich von dem Unternehmen, dass über viel Erfahrung in der Erstellung von Wärmeplänen verfügt, „praxisnahe und umsetzungsorientierte“ Ergebnisse. Und Licht betonte, dass die dann, „nicht nur als Planwerk für die Schublade“ dienen sollten, sondern in konkrete Projekte in der Stadt Burladingen münden.

Dies bestätigte auch Michael Rottmayr, Projektleiter und Energieberater bei der Energieagentur Zollernalb in der Sitzung. Er gab eine kurze Zusammenfassung und einige Erläuterungen zur kommunalen Wärmeplanung. Im Oktober 2026 ist mit dem Burladinger Ergebnis zu rechnen. Das wird dann wieder beraten, und – auch das ist vorgeschrieben – veröffentlicht.