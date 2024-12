Burladinger Trafobrand: Der Strom war um 22 Uhr wieder da

1 Große Aufregung vor dem Trafohäuschen in der Jägerstraße. Anwohner hatten bei der Alarmierung zunächst einen Dachstuhlbrand gemeldet. Foto: Roth

„Da herrschte mal schnell große Aufregung“, kommentiert Hausens Ortsvorsteherin Corinna Egle den Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DRK am Sonntagabend in Hausen. Und sie lobt die Feuerwehr. Die habe „wirklich an alles gedacht“.









Das Großaufgebot an Einsatzkräften ist schnell erklärt: Anwohner hatten zunächst einen Dachstuhlbrand gemeldet. Also rückten zu den zahlreichen Einsatzwagen der Feuerwehr auch die Polizei und das DRK in entsprechender Mannstärke aus. Vor Ort entpuppte sich der gemeldete Dachstuhlbrand aber als ein schmorendes Trafohäuschen, in dem, als es dann schließlich geöffnet wurde, der Schaden – zumindest für Laien – nicht ganz so groß aussah, sagt Egle.