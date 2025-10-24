Burladinger Tiefbau: Das Abwasser soll unter die Gleise

Im gesamten Bereich zwischen Settener Straße und Alemannenstraße in Burladingen wird gebuddelt und gebaut. Und: Es wird teurer als geplant.
Die Anwohner in den dazu gehörenden Seitenstraßen Im Rauns, In der Braike, Hoher Baum und im Schlesierweg sollen nicht nur, so wie der Rest der Innenstadt Breitband bekommen. Wenn die Straßenzüge schon mal auf sind, dann geht es auch um neue Kanäle und dann schlussendlich einen neuen Straßenbelag. Denn der alte Belag in der Alemannenstraße besteht bereits aus reichlich Flickwerk und unschönen Unebenheiten.