Burladinger Textilunternehmer: Theo Dolinschek baut weitere Bungalows

​ Die Männer der Firma Vitolina verluden ihre Fracht am Dienstag in Slowenien auf drei Tieflader mit Überbreite (drei Meter), machten sich dann auf den Weg in Richtung Burladingen. Am Mittwochmorgen erreichten sie ihr Ziel in der Ringinger Straße, wo ein Kranwagen der Mössinger Firma Brielmann bereitstand, um die Last herabzuhieven und sie auf die von der Ringinger Baufirma Rupp vorgefertigten Fundamente zu platzieren. Inzwischen dürfte die „Last“ nahezu einzugsfertig sein – zusammengefügt und montiert, handelt sich um zwei weitere Bungalows auf dem Firmengelände der Dolinschek GmbH oberhalb des Seniorenwohnheims Haus Fehlatal. ​

Damit stehen jetzt acht Wohneinheiten auf dem Areal, das Geschäftsführer Theo Dolinschek im Scherz „Wohnpark im gelben Land“ nennt. Gelbes Land – wegen der Fassaden seiner umgebenden Firmengebäude, die in hellem Gelb erstrahlen und einen aufmunternden Farbtupfer ins Burladinger Stadtbild setzen.​

Die Anlage ist damit fertiggestellt, der vorhandene Raum weitgehend ausgenutzt. Weitere Bungalows plant der Textilunternehmer vorerst nicht aufzustellen. Es sind somit sechs im „Gelben Land“ und acht weitere, schräg gegenüber oberhalb des Firmen-Hauptgebäudes im bestehenden schön begrünten Wohnpark „Bergwies“. Wie kommt ein Textilproduzent dazu, solche Siedlungen zu errichten? Die Antwort ist einfach: „Wohnraumnot“. Dolinschek fand in der Umgebung keine „vernünftigen oder bezahlbaren“ Unterkünfte für seine Mitarbeiter. So entschloss er sich, selbst welche zu schaffen. Zwei Prototypen erstellte er im „Gelben Land“, später hier zwei weitere, verwirklichte dann 2023 auf einen Sitz „Bergwies“ mit acht Einheiten und machte jetzt den Abschluss mit den beiden neuen.​

An BeneVit-Schüler vermietet​

Sämtliche Bungalows mit bis zu 37,5 Quadratmetern Wohnfläche und 15 Quadratmetern Terrasse waren umgehend belegt. (Inzwischen besteht eine Warteliste.) Neben Mitarbeitern interessierten sich auch Außenstehende dafür, Singles und Kleinfamilien etwa. Das Mieterpublikum, sagt Dolinschek, „ist bunt gemischt“. Auch die zwei, soeben errichteten Einheiten sind bereits nicht mehr zu haben. Das

Blick in das Innere eines der komplett möblierten, eingeschossigen Bungalows. Neben Schlafzimmer, Bad und Küche bieten die 15 Quadratmeter großen Terrassen weiteren Platz. Foto: privat

Pflegedienstleistungsunternehmen BeneVit wird die beiden Häuser mieten. Grund: BeneVit ging 2025 mit der Hechinger Berufsschule eine Kooperation ein und führt dort eine Schulklasse mit 20 Auszubildenden aus Myanmar. Da in diesem Jahr weitere dazu kommen, wird der Wohnraum dringend benötigt. ​

Kein Möbelwagen notwendig​

Die Bungalows verfügen über eine komplett möblierte Einrichtung, Fernseher und Waschmaschine inklusive. „Wenn man einzieht“, sagte Dolinschek bei früherer Gelegenheit, „braucht man nichts als seine Koffer und seine Bettwäsche mitzubringen. Bloß noch das Bild von der Oma an die Wand hängen und man kann wohnen.“ Neben der Grundmiete entstehen keine Kosten. Die Gebäude werden mit Wärme aus dem Betrieb und über Solar mit Energie versorgt. Anbieter für Kleinhäuser gibt es einige. Doch Dolinschek hat sich lange kritisch umgesehen, ehe er jemanden fand, der solche Bungalows baut, wie sie seinen Vorstellungen und Anforderungen entsprachen.

In Slowenien wurde er bei Vitolina fündig. Allerdings ließ er bauliche Änderungen vornehmen, um die Einheiten den rauen Gegebenheiten der Alb anzupassen. Das Ergebnis bezeichnet er als rundum zufriedenstellend. Inzwischen vertreibt er die Gebäude selbst (Gastro-Wohnpark GbR). Mieten ist also derzeit bei ihm nicht möglich, kaufen für den Eigenbedarf schon. Wie seinerzeit berichtet nahm dieses Angebot etwa die Stadt Hettingen in Anspruch, als sie vor einigen Jahren von jetzt auf gleich Wohnungen benötigte. Und desgleichen der örtliche Textil-Mitbewerber Trigema, die zwei solcher Bungalows bestellte.

Wo Erschließung überhaupt noch möglich ist​

Wohnraumnot

ist ein bundesweites Problem. Auch die Burladinger Stadtverwaltung ist damit konfrontiert. Entsprechend begrüßt sie jede private Initiative. So den Bau der Barth Vermögensverwaltung am Burladinger Ortsausgang (Gammertinger Straße 32-34) mit 22 Wohneinheiten. Es nähert sich der Vollendung. In das Gauselfinger Projekt der Riva Home aus Vorarlberg setzt man gleichfalls große Hoffnungen. 28 Wohnungen sollen auf dem ehemaligen Ritter-Gelände in der Gauzolfstraße entstehen. Es war eine Zeitlang verdächtig still um das Millionen-Vorhaben der Österreicher. Inzwischen hat Riva angekündigt, man werde mit dem Abriss des alten Ritter-Gebäudes 2027 beginnen.

Verbundplanung

​ Selbst arbeitet die Stadt an der baulichen Erschließung des Medard-Heim-Areals in der Josengasse (auch Wilhelm-Areal genannt). Man sucht einen Investor, der möglichst nach den Idealvorstellungen der Stadt baut: barrierefrei, familienfreundlich, altersgerecht, der Umgebung angepasst, damit die Josengasse den Charakter eines „Quartiers“ gewinnt. Der Punkteplan wird erst ausgearbeitet – ob dann ein Investor Interesse zeigt, muss die Zukunft weisen. Zugleich sind Stadtverwaltung und Gemeinderat in die Biotop-Verbundplanung eingestiegen. Der Auftrag an ein Büro wurde in einer jüngeren Sitzung vergeben. Der Plan wird darlegen, welche derzeit als Bauland ausgewiesenen Flächen problemlos genutzt werden können und wo Widerstände des Naturschutzes entgegenstehen. Ohne den Verbundplan müsste das für jedes neu ins Auge gefasste Gebiet – mit den damit verbundenen Kosten – gesondert geprüft werden. Dasselbe gilt für die Flächen, die künftig in die Fortschreibung des Flächennutzungsplans aufgenommen werden. Oder werden könnten! Die Ausweisung von Wohnbauflächen wird immer schwieriger, nachdem das Land einem ungezügelten Flächenverbrauch schon vor Jahrzehnten die Zügel anlegte.

Dolinschek

GmbH Die Burladinger Firma Dolinschek ist ein modern ausgestatteter Textilveredlungsbetrieb mit angeschlossenem Maschinenbau, derzeit 42 Rundstrickmaschinen und 36 Färbeanlagen. Die GmbH produziert für Technik, Automobil, Medizin, Arbeitsschutz, Workwear, Mode, Wäsche und viele weitere Bereiche. Wer sich für Arbeit oder Ausbildungsberufe in dieser Branche interessiert, findet Informationen auf der Firmenhomepage www.dolinschek.de.