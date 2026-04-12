Burladinger Textilunternehmer: Theo Dolinschek baut weitere Bungalows

Der Burladinger Textilunternehmer Theo Dolinschek ließ weitere Bungalows auf seinem Firmengelände errichten. Fertig ist seine zweite Wohnsiedlung!
Die Männer der Firma Vitolina verluden ihre Fracht am Dienstag in Slowenien auf drei Tieflader mit Überbreite (drei Meter), machten sich dann auf den Weg in Richtung Burladingen. Am Mittwochmorgen erreichten sie ihr Ziel in der Ringinger Straße, wo ein Kranwagen der Mössinger Firma Brielmann bereitstand, um die Last herabzuhieven und sie auf die von der Ringinger Baufirma Rupp vorgefertigten Fundamente zu platzieren. Inzwischen dürfte die „Last“ nahezu einzugsfertig sein – zusammengefügt und montiert, handelt sich um zwei weitere Bungalows auf dem Firmengelände der Dolinschek GmbH oberhalb des Seniorenwohnheims Haus Fehlatal.