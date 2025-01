Burladinger Textilgeschichte: Medard Heim war einst ein Vorreiter

1 Die Heim-Fabrikansicht in der Josengasse. Bis in spätestens acht Wochen werden sich die Abriss-Bagger bis hierhin vorgefressen haben. Foto: Rapthel-Kieser

Mit dem alten Fabrikgebäude in der Josengasse endet in Burladingen ein großes Stück Textilgeschichte. Viele Bürger und Arbeiter aus der Fehlastadt erinnern sich daran als an ein goldenes Zeitalter.









Link kopiert



Es war die Zeit, in der die Pendlerbilanz von Burladingen noch positiv war, in der viele Männer und Frauen aus anderen Städten und Gemeinden jeden Morgen in die Fehlastadt fuhren, weil sie hier einen Arbeitsplatz gefunden hatten und damit auch ihr Auskommen. Denn die Landwirtschaft, die war vor allem auf der Oberen Alb mit ihren kargen Böden ein wenig einträgliches Geschäft.