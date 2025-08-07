Burladinger Tante M-Läden: Wenn die Kamera die Diebe zeigt

Tante M auf dem Lande. Dass die Läden zur Nahversorgung in Burladingen ohne Personal sind, wird immer mal wieder schamlos ausgenutzt. Wir sprachen mit dem neuen Betreiber.
Christian Gebert hat im Herbst des vergangenen Jahres die Tante-M-Geschäfte von Christian Maresch übernommen. Nun betreibt er die Läden in den Burladinger Ortsteilen Gauselfingen, Stetten und Killer sowie den in Trochtelfingen zusammen mit seiner Familie. Die Eröffnung der Geschäfte war in den kleine Dörfern jeweils ein Ereignis mit kleinem Fest und große Bahnhof.