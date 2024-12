Burladinger Stalking-Prozess: Angeklagter brachte ein Messer mit

Im Prozess um Nachstellung, Nötigung und üble Nachrede hat der 61-jährige Burladinger Angeklagte versucht, ein Messer mit in den Gerichtssaal zu nehmen. Was damit passierte und wie sich der Angeklagte inzwischen verhält – wir fragten nach.

Das der Burladinger versuchte ein Messer mit in den Gerichtssasl zu nehmen, bestätigten Prozessbeobachter in Gesprächen mit unserer Redaktion. Dieser Vorgang scheint dem Stalking-Opfer Recht zu geben, das zuvor bei der Geschäftsstelle des Gerichtes ihre Angst vor dem Angeklagten zum Ausdruck brachte und um erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bat.

Tatsächlich haben am Eingang zum Gerichtssaal im kleinen Nebengebäude des Amtsgerichtes Hechingen vor der Eröffnung des Prozesses vier uniformierte Beamte und Security-Mitarbeiter Handtaschen, Jacken, Mäntel und Hosentaschen kontrolliert. Beim Angeklagten hätten sie, so die Beobachter, in einer Hosentasche ein Messer gefunden und es für die Dauer der Verhandlung bei sich behalten. Danach sei es ihm wieder ausgehändigt worden, so die Augenzeugen.

Kontakt bei Whatsapp gelöscht

Dass der Angeklagte trotz mehrerer Gefährderansprachen, Ermahnungen des Opfer-Anwaltes, eines Gerichtsbeschlusses und seiner eigenen Rechtsvertreterin wenig Einsicht zeigt, bestätigt auch das Opfer selber in einem ausführlichen Gespräch mit unserer Redaktion. Als sie nach dem Prozess in Begleitung ihres Sohnes und ihres neuen Partners zum Parkplatz gelaufen sei, sei der Beschuldigte in seinem Auto vorbeigefahren und habe der Gruppe eine Kusshand zugeworfen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 12. Dezember fortgesetzt. Dann soll der dritte Zeuge polizeilich vorgeführt werden. Er war zwar vorgeladen, aber zum Prozesstag nicht erschienen. Vor ihm wurden das Opfer und jener Kripo-Beamte vernommen, der in dem Fall ermittelte.

Der dritte Zeuge soll dem Angeklagten sein Diensthandy geliehen haben, damit der von einer anderen Nummer seiner ehemaligen Lebenspartnerin weitere Nachrichten senden kann. Auf ihrem eigenen Handy hatte die 44-Jährige den Whatsapp-Kontakt zu dem Angeklagten gelöscht.