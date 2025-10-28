Burladinger Sporthalle: Ein bisschen beschämend

1 Der Fußboden in der Turn- und Festhalle von Burladingen-Hausen ist ein kapitaler Sanierungsfall. Aber nicht nur der. Foto: Rapthel-Kieser Der Zustand der Turn- und Festhalle in Burladingen-Hausen wirft Fragen auf, findet unsere Autorin.







Link kopiert



Dass es in einer Stadt wie Burladingen mit so vielen Sport treibenden Vereinen und Gruppen, mit so viel Engagement und Ehrenamt eine Turn- und Festhalle wie die in Hausen gibt: Es ist fast ein bisschen beschämend. Und der eine oder andere Besucher mag sich fragen, durch welches Planungsraster das Gebäude wohl gefallen sein mag. Die Duschen sind seit Jahren nicht mehr in Betrieb, an der Decke dort prangen hässliche Flecken, so mancher Sanitärraum ist längst eine Abstellkammer und energetisch ist das Gebäude ein echter Heizkostenhammer. Da ist der wellige und feuchte Boden nur das jüngste Ächzen im morbiden Gesamteindruck. Dabei hat der Ort eine eigene Grundschule und einen Kindergarten und viele Vereine, die nach mehr Hallenstunden fragen. Kein Zweifel, der Boden muss schnell saniert werden – und der ganze Rest am besten gleich danach.