An fünf Tagen sind unlängst rund 150 Schüler von fünf Burladinger Schulen am Nähberg im Einsatz gewesen. Die Teilflächen in dem Naturschutzgebiet sind zu dicht bestockt, durch die Maßnahmen wird das typische Bild der Wacholderheide erhalten.

Burladingen. Die charakteristische Alblandschaft bietet vielen Tier- und Pflanzenarten eine Lebensgrundlage. In den Naturschutzgebieten Nähberg und Oberer Berg kommen zahlreiche Pflanzen- und Tierarten vor, von denen viele geschützt und einige sogar vom Aussterben bedroht sind. So eben auch der Weißdolch-Bläuling, ein Schmetterling, von dem es nur noch sehr wenige gibt – der aber am Nähberg noch immer vorkommt.

Schüler helfen nicht nur ihrer Heimatstadt

Dieses Jahr waren Kinder und Jugendliche erneut mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Naturschutzgebiet Oberer Berg und Nähberg im Einsatz. Seit vielen Jahren wird dort im Rahmen der Landschaftspflege Wacholderheide von allen Burladinger Schulen im Herbst aktiver Naturschutz betrieben.

Ein Unternehmer hatte im Vorfeld die Vorarbeit geleistet und überschüssiges Gebüsch und Sträucher abgesägt. An insgesamt fünf Tagen waren rund 150 Schülerinnen und Schüler der Realschule Klassen sechs, Grundschule Klassen vier, Werkrealschule, Progymnasium, Grundschule Hausen und der Erich-Kästner-Schule damit beschäftigt, Baumteile, Gebüsch und Gras einzusammeln und zu verbrennen.

Förster Thomas Stocker, der die Aktion leitete, hatte für Vesper und Getränke gesorgt. Nach Abschluss der Arbeiten kehrten die Schülerinnen und Schüler an ihre Schule zurück.

Die Arbeit unter Aufsicht des Lehrerpersonals und der Mitarbeiter vom Forstamt Burladingen hat zwei positive Effekte. Denn: Nicht nur lernen die Burladinger Schülerinnen und Schüler den Umgang mit der Natur kennen. Sie helfen auch ihrer Heimatstadt Burladingen, die gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Wacholderheide im Naturschutzgebiet zu pflegen.