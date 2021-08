2 Lorena mit ihrem Duett-Partner Michael Gierk beim Open-Air Konzert in Erpfingen auf der Sonnenmatte. Foto: Bonura

"Das hat ihr gefehlt in den letzten Monaten, jetzt blüht sie wieder richtig auf", sagt eine ihrer besten Freundinnen über die Burladinger Schlagersängerin Lorena. Was alles in ihrem Terminkalender stand und steht, darüber berichtete sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Burladingen - "Also hier, mit meiner Lederjacke, da war es etwas kühl. Das war in Neresheim am 17. Juli", erzählt Lorena und zieht auf ihrem Handy das Foto größer. Die Temperaturen sind ihr aber herzlich egal, wenn sie endlich, endlich wieder auftreten und live singen kann. "Der Lockdown war lang, die Begegnung mit dem Publikum, das hat mir gefehlt", gibt sie zu.

