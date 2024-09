Burladinger Rathauschefs: Das Ortsvorsteheramt bleibt in der Familie

Das Ortsvorsteheramt bleibt in der Familie

1 Ortsvorsteherin Monika Spallinger-Rieder gratuliert ihrem Ehemann, Peter Spallinger, der ihr Nachfolger wird. Bürgermeister Davide Licht freut sich, dass sich auch in diesem Teilort viele Ehrenamtliche bereit fanden, im neuen Ortschaftsrat mitzuwirken. Foto: Rapthel-Kieser

Bei der konstituierenden Sitzung des Hörschwager Ortschaftsrates ging es – trotz vieler Besucher, auch aus den Nachbargemeinden – familiär zu. Selbst das Amt des Ortsvorstehers bleibt in der Familie. Rathauschefin Monika Spallinger-Rieder übergab ihr Amt an ihren Mann Peter Spallinger.









Der DRK-Aktivist Spallinger, der zusammen mit seiner Frau auch jahrelang an vorderster Front in Sachen Städtepartnerschaft gewirkt hat, war zuvor einstimmig von den neuen Ortschaftsräten als Ortsvorsteher gewählt und zusammen mit den anderen neuen Mitgliedern des Gremiums von seiner Frau vereidigt worden. Die wird künftig dem Ehrenamt aber nicht Adieu sagen, sondern weiter als Mitglied des Burladinger Gemeinderates in der CDU-Fraktion wirken.