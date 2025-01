Das Narrenerwachen, also die fünfte Jahreszeit, begann für die Burladinger Zunft Nautle mit dem Aufstellen des Narrenbaumes und einer Messe am anderen Morgen. Die hatte es seit einigen Jahren nicht mehr gegeben.

Die Narrenmesse in der Burladinger Fideliskirche am Sonntag, 12. Januar, sollte, so wünschten es sich die Hästräger, etwas ganz Besonderes sein. Sie fand ab 12 Uhr statt und stand unter dem Motto: „Tradition trifft Glaube“.

Zahlreiche Besucher waren zur Narrenmesse gekommen. Foto: Laile

Sie wurde von der Narrenzunft mitgestaltet und musikalisch umrahmt von der Burladinger Lumpenkapelle. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Priester Klaus Käfer und seinem evangelischen Amtsbruder Christian Schmitt. Beide hielten den gut besuchten Gottesdienst gemeinsam ab. Und alle beide laufen gemeinsam in derselben Gruppe als Kassenbuben beim Fasnetsspiel.

Mit Musik und Trommelwirbel ging es dann zur „Stehede“ in die Kernstadt. Foto: Laile

Nach der Messe zogen die Narren und Gottesdienstbesucher zusammen mit den Musikern zu einer „Stehede“ in die Josengasse und vor die Zunftstube der Nautle. Dort, rund um den Narrenbrunnen, sorgten der Fanfarenzug der Narrenzunft Nautle und die Lumpenkapellen für Unterhaltung. Dazu gab es Speisen und Getränke, und viele Burladinger gesellten sich hinzu, denn sie wollten sich das fröhliche Treiben nicht entgehen lassen.

Rathaussturm diesmal im Bahnhof

Die Burladinger Fasnet ist – was die Termine angeht – jeddenfalls schon durchgeplant. Einer der nächsten Höhepunkte im Burladinger Narrenkalender ist nun der Rathaussturm. Der findet jeweils am Fasnetsfreitag statt und steht in jedem Jahr unter einem anderen Motto. Zu den Narren gesellen sich dann die Macher aus Stadt- und Ortsverwaltung, Vereinen und Behörden, und bei denen sind, was die Kostümauswahl angeht keine Grenzen gesetzt.

Der Nautle-Kalender ist schon durchgetaktet

In diesem Jahr müssen die Mitglieder der Zunft und ihre Besucher allerdings statt des Rathauses, den nahe gelegenen Bahnhof stürmen. Dahin wurde die Veranstaltung verlegt, denn das Rathaus ist wegen der anstehenden Wahlen schon besetzt.

Kurz darauf folgt das Burladinger Fasnetsspiel. Es wurde nach langer Pause wieder aus der Taufe gehoben und findet in diesem Jahr zum 18. Mal nach seiner Wiederbelebung statt. Am Samstag, 15. Februar, geht es ab 9 Uhr morgens schon los. Etwa 250 Akteure aus allen Teilorten werden dann mit ihren Lumpenkapellen durch die Kernstadt ziehen.

Am Samstagnachmittag ab 15 Uhr heißt es dann am Nautle-Brunnen vor der Zunftstube in der Burladinger Josengasse „Bühne frei“ für das 18. Fasnetsspiel der Fehlastadt.