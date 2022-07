3 Wolfgang Grupp – der Macher und Planer ist ein tiefgläubiger Katholik. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

"Ein anderer bestimmt ja, wie lange ich lebe. Und wenn er vorhat, mich zu holen, dann bin ich bereit", sagt der 80-jährige Trigema-Firmenchef Wolfgang Grupp über seinen eigenen Tod. Über das Ende des Lebens und die Vorbereitungen dazu äußert er sich gegenüber verschiedenen Medien mit der Gelassenheit eines tiefgläubigen Katholiken.















Burladingen - Grupp, der eine strenge und wertkonservative Internatserziehung als Jesuitenschüler am Kolleg St. Blasien genoss, ist bekennender Katholik und hat auch eine eigene, geweihte Hauskapelle in seinem Wohnhaus. Tatsächlich hat der Erfolgsunternehmer für all das, was er selber vor seinem letzten Gang in der Hand hat, akribisch vorgesorgt.