Bewohner bringen sich in Sicherheit Verpuffung an Heizungsanlage in Burladingen

Eine Verpuffung an der Ölheizung eines Wohnhauses in der Uhlandstraße in Burladingen hat in der Nacht zum Dienstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen.