Burladinger Lindenhof im Mai: Wenn Paddington ins Theater kommt

Los geht es mit „Einwandfrei Manfred“ am Samstag, 3. Mai, um 20 Uhr. Da gibt es auf der Bühne wieder den angriffslustigen Kabarett-Konter des Verfassungspatrioten Manfred, gespielt von Stefan Hallmayer. Manfred ist gebürtiger Schwabe, betreibt eine Bar auf Jamaika und wirft aus der Ferne einen Blick auf Deutschland und seine Verfassung, genauer auf das Grundgesetz und seine Umsetzung.

Duo „toi et moi“ gastiert

Raphael Hansen und Julia Klomfaß sind als Duo „toi et moi“ seit bald zehn Jahren mit eigenen französischen Liedern und einer Mischung aus Chanson und Singersongwriterfolk in ganz Deutschland unterwegs. Sie gastieren laut Mitteilung am Sonntag, 4. Mai, ab 19 Uhr zusammen mit den Musikern Bodo von Zitzewitz (Schlagzeug) und Madalena Graca (Bass). Julia Klomfaß, so heißt es, gebe den Liedern mit ihren zahlreichen Instrumenten eine individuelle Klangwelt, Raphael Hansen ist Halbfranzose und setzt das rhythmische und harmonische Fundament mit seinem Gitarrenspiel und Songwriting.

Lesen Sie auch

Die Komödie „Der verkaufte Großvater“ von Anton Hamik steht in seiner schwäbischen Fassung von Franz Xaver Ott ebenso wieder einige Male auf dem Spielplan, wie der Erfolgs-Dauerbrenner „Best of Spätzle“, bei dem die Mundartexperten Bernhard Hurm und Berthold Biesinger als Joseph und Robert mit „Spätzle mit Soß“ zur Hochform auflaufen. Zweimal gastiert das mobile Kino mit echten Filmhits im Theater Lindenhof. Denn es werden die Filme „Konklave“ und „Paddington in Peru“ gezeigt. Die Vorführungen sind am Sonntag, 18. Mai ab 15 Uhr (Paddington) und ab 19 Uhr (Konklave).

Letztmals wird „Hallo Nachbar“ gespielt

Abschied nehmen heißt es dann von einem Stück, das beim Publikum laut eigenen Angaben sehr gut ankam und im Mai letztmals gespielt wird. „Hallo Nachbar!“ Da geht es um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Krittler, Streithandel und Gartenzwerge. Das Schauspieler-Quartett des Theaters Lindenhof springt am Donnerstag, 22. Mai zum letzten Mal auf diese wundervolle Spielwiese. Es wagt sich mitten hinein in die Welt der Heckenscheren und hitzigen Zaungespräche, der Sonnenanbeter und Sichtbarrieren, der Feierabendbiere und Hasstiraden. Denn: Irgendwer mäht immer irgendwo!

Ruhezeiten werden nicht eingehalten, sondern es wird musiziert und gesungen auf „Nachbar komm raus!“ Ausgerüstet mit Klavier, Gitarre, Saxofon, Trompete, Klarinette, Akkordeon und Ukulelen schmettern die vier Akteure das Lied von der Niedertracht.

An einem anderen Abend wird sich Lindenhof-Urgestein Bernhard Hurm den Gedichten und Liebesbriefen des großen schwäbischen Dichters Friedrich Hölderlin widmen. Um „Zartbittere Liebeslieder“ geht es beim Auftritt von Regina Greis (Gesang) und Ayten Sabety (Piano). Sie nehmen am Samstag, 31. Mai, ab 20 Uhr, ihre Zuhörer mit auf eine Reise durch alle Facetten der Liebe.