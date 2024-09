Burladinger Kultur: Der Lindenhof-Kulturherbst in der Pausa startet

1 Berthold Biesinger und Bernhard Hurm – zwei Lindenhof-Schauspieler in der Premiere „Best of Spätzle“- Foto: Becker

Wenn der Herbst bunt wird und das Theater-Programm vielfältig, dann bietet das Theater Lindenhof aus Burladingen Melchingen in der Nachbarstadt Mössingen in der denkmalgeschützten Pausa-Bogenhalle seinen Kulturherbst.









Das Theater Lindenhof aus Melchingen startet am Donnerstag, 19. September, seinen Kulturherbst in der Pausa in Mössingen. Dies teilt die Pressestelle des Theaters mit. „Best of Spätzle“, mit den Schauspielern Berthold Biesinger und Bernhard Hurm wird eines der Highlights in der denkmalgeschützten Bogenhalle.