1 Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Gespräch mit Dörte Conradi (ganz links), Jörg Max Fröhlich, Davide Licht und Kaspar Pfister. Foto: CDU Stadtverband

Bei einem Besuch im Zollernalbkreis machte Nicole Hoffmeister-Kraut auch Station in Burladingen. Sie diskutierte mit BeneVit-Gründer Kaspar Pfister sein stambulantes Modell.









Im Mittelpunkt der Diskussionen stand, so heißt es in einer Mitteilung der CDU, die sich zuspitzende Pflegesituation in Deutschland. Kaspar Pfister stellte kurz die BeneVit-Gruppe mit rund 1900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro und das „stambulante Konzept“ vor.