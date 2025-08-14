Burladinger Klimaanlage: So kühlt der Wald bei starker Hitze

Dass die Fehlastadt Burladingen zu Baden-Württembergs größten Waldbesitzern gehört, ist in einer Hitzewelle von Vorteil. Wir erklären wieso.
Die Stadt Burladingen im Zollernalbkreis gehört zu Baden-Württembergs größten Waldbesitzern, nennt rund 4200 Hektar Forst ihr eigen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit der rund 12000 Einwohner zählenden Stadt auf der Schwäbischen Alb. Eine weitere ist, dass genau in Burladingen die Europäische Wasserscheide verläuft. Das Wappen des Ortsteiles Hausen im Killertal erinnert daran.