Burladinger Klimaanlage: So kühlt der Wald bei starker Hitze

Dass die Fehlastadt Burladingen zu Baden-Württembergs größten Waldbesitzern gehört, ist in einer Hitzewelle von Vorteil. Wir erklären wieso.

Die Stadt Burladingen im Zollernalbkreis gehört zu Baden-Württembergs größten Waldbesitzern, nennt rund 4200 Hektar Forst ihr eigen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit der rund 12000 Einwohner zählenden Stadt auf der Schwäbischen Alb. Eine weitere ist, dass genau in Burladingen die Europäische Wasserscheide verläuft. Das Wappen des Ortsteiles Hausen im Killertal erinnert daran.

Burladingens zweite Besonderheit

Diese Wasserscheide bedeutet, dass ein Teil der vielen Quellen, die es im Wald und im Karstboden rund um die Stadt Burladingen gibt, letztlich in Flüsse fließen, die nach Norden gehen. Ein anderer Teil endet Richtung Süden und kommt irgendwann mit der Donau ins Schwarze Meer. Denn die Europäische Wasserscheide trennt die Zuläufe zum offenen Atlantik, der Nord- und Ostsee von denen zum Mittelmeer und Schwarzen Meer. Sie verläuft von Gibraltar bis Moskau – und mittendrin liegt Burladingen.

Was immer an Wassermengen auf den Mischwald in Burladingen herunter kommt: Durch Laub und Nadeln wird es zweimal abgebremst. Foto: Rapthel-Kieser

Wald und Quellen, in Burladingen gibt es also reichlich von beiden. Deshalb sind von den 4200 Hektar Forst des Burladinger Stadtwaldes 72 Prozent auch Wasserschutzgebiet. Denn der Wald hat eine große Bedeutung als Zulieferer bei der Grundwasserbildung.

In dieser Region der Schwäbischen Alb fallen jährlich im Schnitt etwa 1000 Millimeter Regenwasser pro Quadratmeter. Der Wald sammelt jährlich rund 400 Liter Grundwasser pro Quadratmeter. Der Waldboden kann bei Regengüssen bis zu 200 Liter pro Quadratmeter speichern, auf Karstgelände ist es etwas weniger.

Blätter sind wie eine natürliche Bremse

Eine große Rolle kommt dabei vor allem dem Mischwald zu. Denn wenn Regen auf Blätter trifft, dann zerstäubt es die Tropfen in winzige Teilchen, die danach langsam durch das Blätterdach über die Äste und den Stamm nach unten gelangen. Das verhindert in der Regel, dass das Wasser einfach abläuft und es verhindert Erdrutsche bei Dauerregen. Blätter sind eine natürliche Bremse.

Die Fehla – ein Quellfluss der aus der Tiefe kommt

Der Waldboden ist dann die zweite. Laub und Nadeln auf dem Waldboden verringern die Fließgeschwindigkeit, bremsen sie ein Weiteres mal ab. Sie sorgen dafür, dass das kostbare Nass langsam versickert, statt schnell und unkontrolliert abzufließen. Dieses versickernde Wasser sammelt sich im Grund und speist dann unter anderem die Fehla, die mitten in Burladingen, in der Josengasse, entspringt.

Die Fehlaquelle in Burladingen – dieses Wasser kommt aus der Tiefe. Die Fehla ist im Gegensatz zur Lauchert ein Quellfluss. Foto: Rapthel-Kieser

Die Fehla, die der Stadt Burladingen ihren Beinamen „Fehlastadt“ gab, ist ein Quellfluss der aus der Tiefe kommt. Sie führt deshalb auch in sehr trockenen und sehr heißen Sommern noch lange Wasser, wenn andere Flüsschen versiegen. Anders bei der Lauchert, die auf der Oberen Alb dahinfließt. Sie wird vor allem aus Oberflächenwasser gespeist, kleinen Zuläufen, die Regen einsammeln und zur Lauchert transportieren.

Ein Schild am Quelltopf erläutert wo die Fehla entlang fließt und wann sie letztlich der Lauchert begegnet. Foto: Rapthel-Kieser

Die Wasservorkommen hängen also – besonders in Burladingen – eng mit dem Wald zusammen, denn jeder Hektar Wald produziert rund vier Millionen Liter Grundwasser im Jahr. Der Laubwald rund zehn Prozent mehr als der Nadelwald, bei dem mehr Wasser nach einem Regen verdunstet. Und was sich da als Grundwasser danach in der Tiefe sammelt, ist völlig unbelastet von Pestiziden, Düngern oder anderen Schadstoffen. Es ist reines, frisches, kühles Quellwasser.

Einfach in den Stadtwald gehen

Quellen wie der Wolfsbrunnen am Bernsteinweg auf Gemarkung Hausen zeugen von dieser Wechselwirkung zwischen Waldboden und Wasser. Aus dem Wolfsbrunnen kommt, selbst wenn das Thermometer über 30 Grad zeigt, das Wasser eiskalt aus den Tiefen und fließt auch dann noch, wenn es lange nicht mehr geregnet hat und alle über Trockenheit klagen.

Wer also in Burladingen die Sommerhitze öfter unerträglich findet, der sollte einfach in den Stadtwald gehen. Meistens ist es dort rund sechs Grad kühler, gefühlt sogar noch kühler. Der Burladinger Stadtwald – er ist auch die grüne Klimaanlage vor der Haustür.