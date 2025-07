Burladinger Klärwerk: Gemeinderat kauft Personen-Notsignal

Und die darf – Sicherheit geht vor – sogar etwas teurer sein, als ursprünglich im städtischen Haushalt veranschlagt. Statt der bereit gestellten 50 000 Euro, wird die Alarmanlage rund 52 200 kosten. Eine wirkliche Auswahl hatte der Gemeinderat ja eh nicht, es lagen nur zwei Angebote vor. Denn, so erläuterte es die Verwaltung, es ist ein Nischenmarkt und es gibt nur sehr wenige Hersteller solch spezifischer und technisch ausgefeilter Personen-Notsignal-Anlagen.

Manche Jobs sind manchmal gefährlich

Tatsächlich gibt es auch bei der Stadt Burladingen Jobs, die nicht ganz ungefährlich sind. Die der Waldarbeiter beim Sägen zum Beispiel oder wenn Stämme gerückt werden müssen und in Hanglage ins Rollen kommen könnten. Auf der weitläufigen Kläranlage sind es die Riesenwasserbecken samt der dicken Rohre, in die Mitarbeiter hineinfallen und schlimmstenfalls vielleicht sogar durchs große Rohr abgetrieben werden könnten. Etwa, wenn sie Proben zur Bestimmung der Wasserqualität entnehmen. Unfälle und Verletzungen der städtischen Mitarbeiter, das will weder die Verwaltung noch der Gemeinderat riskieren. So bekamen die Waldarbeiter schon vor Jahren Helmfunk, um sich verständigen zu können und auch auf der Kläranlage im Killertal ist bereits eine Personen-Notsignal-Anlage, die über Dect-Funk funktioniert, im Einsatz.

Selbst bei Bewusstlosigkeit schlägt das Gerät Alarm

Solch eine sollen jetzt auch die Arbeiter auf der Kläranlage an der Fehla bekommen. Damit wird der Gemeinderat auch den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für Einzelarbeitsplätze gerecht.

Alarm funktioniert auch im Falle der Bewusstlosigkeit

Die Anschaffung sei, so hieß es in der schriftlichen Vorlage für die Gemeinderäte, die einzige Möglichkeit, der regelmäßigen Überwachung der Alleinarbeit auf den Kläranlagen und deren Außenstationen. Der Kauf sei also „unumgänglich“.

Denn auch die Klärwerker und der Wasserwirtschaftsmeister Heiko Engel, würden an „ortsungebundenen“ Arbeitsplätzen mit „erhöhter oder kritischer Gefährdung eingesetzt“. Die Personen-Notsignal-Geräte, bestehen aus einem tragbaren Gerät, kurz PNG und und einer Notsignal Empfangszentrale, PNEZ. Das tragbare Gerät alarmiert sogar, falls der Mitarbeiter durch eine Sturz bewusstlos werden sollte. Also „willensunabhängig“, wie es in der Vorlage heißt.