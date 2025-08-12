Burladinger Josengasse: Nach dem Schutt kommt die Überraschung

Die ehemalige Medard-Heim-Fabrik samt Nebengebäuden in der Burladinger Josengasse ist abgerissen und der Schutt abtransportiert. Die Burladinger staunen nicht schlecht.
Im Februar dieses Jahres war es endlich soweit: Die Bagger rückten an, und nahmen den Abriss der ehemaligen Medard-Heim-Fabrik in der Josengasse in Angriff. Aber was war es für die Burladinger Öffentlichkeit, die Stadtverwaltung rund um Bürgermeister Davide Licht und den Gemeinderat nicht für ein jahrelanger Prozess mit Beschlüssen und Rückziehern, Diskussionen und Verwerfungen, neuen Ideen und alten Tatsachen.