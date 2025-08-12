Burladinger Josengasse: Nach dem Schutt kommt die Überraschung

Im Februar dieses Jahres war es endlich soweit: Die Bagger rückten an, und nahmen den Abriss der ehemaligen Medard-Heim-Fabrik in der Josengasse in Angriff. Aber was war es für die Burladinger Öffentlichkeit, die Stadtverwaltung rund um Bürgermeister Davide Licht und den Gemeinderat nicht für ein jahrelanger Prozess mit Beschlüssen und Rückziehern, Diskussionen und Verwerfungen, neuen Ideen und alten Tatsachen.

Es galt, den Mietern zu kündigen

Die ehemalige Medard-Heim Fabrik in der Burladinger Josengasse gehörte viele Jahre der Familie Wilhelm. Die verkaufte es dann schon einige Zeit vor der Wahl und dem Amtsantritt des jungen, aus Calw kommenden Bürgermeisters an die Stadt. Und für die Stadtverwaltung galt es danach erst mal, den Mietern zu kündigen.

Viel waren es ohnehin nicht mehr. Aber immerhin hatte sich im zweiten Stock des Hauptgebäudes ein Trödelladen auf vielen Quadratmetern eingerichtet, verkaufte gebrauchtes zu Spottpreisen, bot vom Regenschirm über das Edel-Porzellan zu Spottpreisen bis hin zu Gemälden so ziemlich alles an, was bei Haushaltsauflösungen andernorts angefallen war. Das „Kaufhaus des kleinen Mannes“ wurde es einmal genannt.

Der Inhaber, nachdem die Stadt ihm gekündigt und angeboten hatte, eine andere Bleibe zu suchen, zog nicht um, sondern weg. Er gab das Geschäft auf. Mit dem Türkisch- Islamischen Kulturverein, der in einem Nebengebäude des Wilhemschen Komplexes einen Gebetsraum hatte in dem sich die muslimischen Gläubigen freitags versammelten, sah es schon anders aus.

Noch ein Gebäude in der Bahnhofstraße gekauft

Der Verein wollte eine Zeit lang gar das ehemalige Ritter-Gebäude neben der Spedition Barth erwerben, dass dann aber an die Spedition Barth ging, die ihr Gelände damit abrunden und die Einfahrt umgestalten wollte. Die Stadt war dem Kulturverein aber weiter bei der Suche behilflich. Der wollte natürlich im Herzen Burladingens bleiben, da passte es gut, dass die Stadt neben ihrem Bahnhofsgebäude, dass ihr ja schon länger gehörte und das vielfältig genutzt wird, auch das Nebengebäude erwarb. Das hatte der Bahn seinerzeit vor allem als Schuppen gedient, die Stadt hatte es, auch weil es strategisch günstig, direkt gegenüber des geplanten Ärztehauses lag, mal gekauft.

Darin wurde dann die Postfiliale untergebracht, die am Ortseingang weichen musste – und auch der Türkische Kulturverein fand seine Bleibe in den Räumen darüber. Das machte den Weg frei, der Gemeinderat beschloss – zum ersten Mal – den Abriss des Wilhelm-Areals in der Josengasse.

Alles wurde noch einmal von Experten überprüft

Dann wechselte der Stadtchef und Davide Licht, um Nachhaltigkeit bemüht, bat den Gemeinderat doch erst einmal überprüfen zu lassen, ob und wie das alte Gebäude erhalten bleiben und auf einen künftigen Investor maßgeschneidert werden könnte. Schließlich kamen die Bauexperten zu dem Schluss: Besser abreißen. Und die Abrissarbeiten wurden vergeben. Dann passierte lange nichts, die beauftragte Firma stellte Nachforderungen und flog aus dem Vertrag. Schließlich übernahm die Firma Schotter-Teufel und die hat den Burladingern jetzt ein blitzblankes Grundstück hinterlassen.

Dass es insgesamt 2000 Quadratmeter groß ist, das wussten die Burladinger. Theoretisch. Nun aber, nachdem der riesige Block des Hauptgebäudes und der vielen Neben- und Rückgebäude weg sind, trauen vielen ihren Augen nicht. Sie sehen, wie groß das Gelände ist und wie viel Potenzial es einem künftigen Investor bietet. Von denen, so hat Davide Licht es einmal verraten, hätten schon mehrere Interesse im Rathaus angemeldet. Jetzt heißt es abwarten, wer zum Zuge kommt.