2 Burladingens 84-jähriger Altbürgermeister Peter Höhnle am Tisch seines Esszimmers beim Interview der Video-Reihe zur 1250-Jahrfeier.

Fast ein Vierteljahrhundert war der heute 84-jährige Peter Höhnle Chef der Burladinger Verwaltung. Grund genug für den Festausschuss der 1250-Jahrfeier, auch ihn in einem Video-Interview zu befragen.















Burladingen - Die Reihe heißt "Handgestrickt und ungestriegelt – wie die Menschen von hier". Und Peter Höhnle ist nach Davide Licht zusammen mit Landrat Günther-Martin Pauli der zweite, der begragt wird. Der Interviewer Matthias Badura nennt den Alt-Bürgermeister da unter anderem auch "Mister Stadterhebung" weil die Ernennung Burladingens zur Stadt im Jahre 1978 unter der Ägide von Peter Höhnle erfolgte. Anders als viele damals unkten, erfolgte der Schritt nicht, weil der Bürgermeister dann mehr Gehalt bekommen hätte, versichert Höhnle, sondern: "Es ging um die Bedeutung des Ortes".

Peter Höhnle ließ sich nicht abschrecken

Peter Höhnle war bis 1970 Bürgermeister von Wurmlingen gewesen und hatte sich dann auf den Posten nach Burladingen beworben. Einige Nicht-Burladinger, Stimmen von außen, wie Höhnle betont, hatten ihm abgeraten. Wörtlich habe es geheißen: "Dieses Nest ist unregierbar. Die Industrie hat das Sagen." Höhnle ließ sich nicht abschrecken. Er gewann die Wahl und die Wiederwahlen und regierte mit ruhiger Art und ausgleichendem Verhandlungsgeschick auch dann noch sicher weiter, als es bei der Gemeindereform galt, viele Stadtteile unter einen Hut zu bringen.

Tag und Nacht unterwegs um die Gemeinde zu formen

"Es war eigentlich eine sehr schlimme Zeit. Ich war Tag und Nacht unterwegs um diese Gemeinde zu formen", blickt Höhnle zurück. In eine Amtszeit fallen aber nicht nur die Stadterhebung, sondern auch die Gemeindereform und die Schulreform. In Burladingen hätte es damals keinen städtischen Kindergarten gegeben, die Grundstücke mussten gefunden werden auch die Abwasserbeseitigung und neue Bauplätze zu schaffen, seien große Aufgaben gewesen.

Dabei sei ihm die Eigenständigkeit der Ortschaften, die neun Ortschaftsräte der Stadtteile, wichtig gewesen. "Damit sie selber noch Dinge bestimmen können". Das so Höhnle, sei unter dem Strich das Rezept für den Zusammenhalt gewesen, der bis heute andauert.

"In Burladingen lässt es sich leben"

Dass "dieses Nest unregierbar" ist, kann der Altbürgermeister nicht bestätigen. "Dem war nicht so. Ich habe mich voll aufgenommen gefühlt in der Bürgerschaft. In Burladingen lässt es sich leben. Ich lebe jetzt seit 50 Jahren hier und fühle mich wohl."

Altersbedingt wird Höhnle an der Supersause zur 1250-Jahrfeier nicht teilnehmen, wie er einräumt. Er wiederholte aber im Interview jene Wünsche, die er der Fehla-Metropole bereits zur 1200-Jahrfeier mit auf den Weg gab. Innerer und äußerer Frieden.

Das rund siebenminütige Interview mit Peter Höhnle ist auf der webpage der Stadtverwaltung Burladingen zu sehen. Weitere Interviewpartner in den kommenden Wochen werden unter anderem auch Nachtwächter Willy Gastel, Seniorsportler Wendelin Acker, Trigema-Chef Wolfgang Grupp oder die Kanz-Brüder sein.