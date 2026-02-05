Burladinger hilft mit: Im Einsatz für hilflose Tiere​

In ihrem Igelzimmer in Gammertingen pflegt Sandra Gleich Tiere, die andernfalls keine Chance hätten. Helfen kann allerdings jeder.
Ein Haus ohne Igel ist wie ein Himmel ohne Sterne.“ Bereits das Schild, das über Sandra Gleichs Haustür hängt, verrät ihre Leidenschaft für die stacheligen Tiere. Die 50-Jährige, die als Sekretärin an der Frauenklinik in Tübingen arbeitet, pflegt derzeit neun der nachtaktiven Tiere bei sich zu Hause in Gammertingen. „Das ist für einen Januar nicht normal. Es werden jedes Jahr mehr“, beklagt Gleich.