Ilija Pilic: Hier war die Welt noch in Ordnung. Foto: Rapthel-Kieser

Was ist da los in Burladingen? Iljia Pilic, Feuerwehrkommandant der Stadt Burladingen, hat bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Entpflichtung von seinem Amt gestellt. Pilic gibt "persönliche Gründe" für die Entscheidung an. Doch die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt gegen Pilic.















Burladingen - Der Reihe nach: In Pilics Schreiben an die Burladinger Stadtverwaltung und den Gemeinderat heißt es wörtlich: "Hiermit beantrage ich meine Entpflichtung vom Amt des Feuerwehrkommandanten der Stadt Burladingen zum 30. April 2022. Aus persönlichen Gründen ist es mir leider nicht mehr möglich, das zeitintensive und verantwortungsvolle Amt des Feuerwehrkommandanten entsprechend meinen persönlichen Vorstellungen auszuüben." Deshalb sehe er sich zu diesem bedauerlichen Schritt gezwungen. Und weiter: "Ich kann Ihnen jedoch versichern, eine reibungslose Amtsübergabe zu unterstützen. Bitte veranlassen Sie die weiteren Schritte."

Gerüchte machen die Runde

Auf Nachfrage bei Pilic, ob er die "persönlichen Gründe" etwas präzisieren könne, sagte er am Montag lediglich: "Nein, kann ich nicht." Die Gerüchte, dass es Zerwürfnisse zwischen ihm und der Stadtverwaltung gegeben hat, machen allerdings schon länger die Runde. Die Rede ist dabei von der "Amtsführung des Kommandanten".

In einer Stellungnahme teilt Bürgermeister Davide Licht mit, dass der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen habe, dass zeitnah eine Sondersitzung des Verwaltungsausschusses einberufen werden soll. "Die Sondersitzung", so heißt es, "soll dazu dienen, das weitere Vorgehen und die Konsequenzen gegenüber diversen Vorkommnissen fundiert und unter Einbeziehung einer externen und bereits vom Gemeinderat befürworteten und veranlassten, juristischen Prüfung vollumfänglich thematisieren, aufarbeiten und behandeln zu können. Diese Sondersitzung soll dem Gemeinderat in einer weiteren Sitzung als Grundlage für die weitere Beratung sowie die ihm obliegende und abschließende Entscheidungsfindung für diesen Gesamtvorgang im Sinne der Gesamtstadt dienen."

Funktionstüchtige Patrone im Büro

Das ist aber noch nicht alles: Die Hechinger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pilic. Was Gegenstand der Ermittlungen ist, erklärt Jens Gruhl, Leitender Oberstaatsanwalt: "Bei der Polizei in Hechingen wurde Anzeige erstattet", sagt Gruhl. "Der Vorwurf: Verstoß gegen das Waffengesetz." Gruhl erklärt weiter: "Im Büro des Feuerwehrkommandanten wurde eine funktionsfähige Gewehrpatrone aufgefunden. Da Herr Pilic jagt, darf er Waffen und Munition besitzen, allerdings muss er die sicher verwahrt halten. Die Patrone war nicht sicher verwahrt und somit für jedermann zugänglich."

Auf Anfrage bei Bürgermeister Davide Licht nach der weiteren Entwicklung in der Sache antwortete dieser, dass die Stellungnahme bis auf Weiteres gelte. Sollte es Neuigkeiten geben, werde die Stadtverwaltung darüber informieren.