Nach Monaten des Schweigens hat sich Gesamtkommandant a. D. Ilija Pilic unter anderem zu den Vorwürfen der Budgetüberziehung geäußert. "Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten (frei nach Goethe)", beginnt Pilic seine Erklärung.















Burladingen - Im Folgenden weitere Auszüge aus Pilics schriftlichem Erklärungsschreiben. Dazu aber auch die Sicht auf die Dinge von Bürgermeister Davide Licht.

Ilija Pilic: In der Sache zwischen der Stadt beziehungsweise Bürgermeister Licht geht es in erster Linie nicht um die Überschreitungen von Haushaltsmittelansätzen in der Vergangenheit, sondern meiner Auffassung nach um persönliche Befindlichkeiten. Die so viel genannten Haushaltsüberschreitungen wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen des Haushaltsabschlusses – zunächst gegenüber der Verwaltung und dann gegenüber dem Gemeinderat – begründet. Die Verwaltung, um genau zu sein der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer Berthold Wiesner, bestätigte jede einzelne Mehrausgabe und empfahl dem Gemeinderat, den begründeten Mehrausgaben zuzustimmen. Jede Ausgabe wird vorher vom Ersten Beigeordneten geprüft und persönlich unterschrieben. Davide Licht: In der Angelegenheit ging es immer um die Sache und um die Mittelsensibilität in der Zukunft. Es ging nie um das Persönliche. Dabei möchte ich es auch belassen.

Ilija Pilic: Weiter entspricht es nicht den Tatsachen, dass aufgrund der Überschreitungen der Haushaltsmittel das Budget der Feuerwehr um zirka 100 000 Euro erhöht wurde. Richtig ist nämlich, dass auf den Feuerwehrkommandanten mehr Aufgaben delegiert wurden: die Gebäudebewirtschaftung, Personalkosten, Kosten von Brandfällen und Übungen, und deshalb mehr Geld zur Verfügung gestellt wurde. So stieg zwar das Budget, aber die Aufgaben ebenso. Davide Licht: Ich möchte das alles nicht nochmal in der Presse aufwärmen und wiederholen. Das habe ich dem Feuerwehr-Ausschuss so versprochen. Die relevanten Dinge sind alle bereits gesagt worden.

Ilija Pilic: Manche mögen sich rückblickend fragen, weshalb ich zurückgetreten bin. Zunächst ein möglicherweise für manche unbefriedigender, aber allzu menschlicher Grund: Um Schaden von der Feuerwehr abzuwenden. Niemand wird wohl leicht, geschweige denn leichtfertig, das Amt aufgeben, an dem ganz viel Herzblut hängt. Für meine Entscheidung waren vor allem folgende Vorkommnisse ausschlaggebend: Anberaumung von Terminen beziehungsweise Besprechungen durch Bürgermeister Licht mit meinen Stellvertretern, ohne mich darüber offiziell in Kenntnis zu setzen. Einladung der Abteilungskommandanten zu Sitzungen, bewusst ohne Einladung des Feuerwehrkommandanten oder seiner Stellvertreter und schließlich die unangekündigte Besichtigung der Diensträume im Feuerwehrhaus Burladingen durch Bürgermeister Licht und Beigeordneten Wiesner, ohne vorher mich als Feuerwehrkommandanten oder den Abteilungskommandanten ins Bild zu setzen. Diese Aktion gipfelte dann in der Strafanzeige gegen mich durch Herrn Bürgermeister Licht, was dann in der Presse zu lesen war. Dieses Verfahren wurde inzwischen eingestellt.Davide Licht: Es wurde wegen des genannten Vorfalls von uns nie jemand namentlich beschuldigt. Das ist entsprechend dokumentiert. Jetzt müssen wir erstmal die Kommandantenwahl abwarten. Auf jeden Fall müssen wir danach mit der Feuerwehr an den runden Tisch. Denn ein gemeinsamer Weg geht nur zusammen. Hier möchte ich nochmals betonen, dass die Burladinger Feuerwehr einen hervorragenden Job gemacht hat und macht – das stand und steht nie zur Debatte.

KOMMENTAR

Es ist unglaublich schade, dass Ilija Pilic so lange geschwiegen hat. Sich erst jetzt zu erklären, erst jetzt die eigene Sicht auf die Dinge öffentlich zu machen, ist mehr als zu spät. Denn jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen: Pilic reichte sein Rücktrittsgesuch ein, der Gemeinderat stimmte dem zu, und die Feuerwehr stand und steht ohne einen Gesamtkommandanten da. Die Wahlen am 6. Mai dann gingen – mit Verlaub –­ "in die Hose". "Wer ein Problem erkennt, und nichts zu dessen Lösung beiträgt, ist selbst ein Teil des Problems", heißt es. Vielleicht hätte diese mittlerweile unendliche Geschichte ein anderes Ende bekommen? Wie auch immer: Am Samstag wird wieder gewählt, und dann hoffentlich gültig. Denn Ruhe und viel Kraft für die Aufgaben der Zukunft haben sich alle an der Geschichte Beteiligten mehr als verdient.

