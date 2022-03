1 Noch-Kommandant Ilija Pilic Foto: Wolf

Der Ausschuss der Burladinger Wehr lehnt den Antrag auf Entpflichtung des Noch-Kommandanten Ilija Pilic zum 30. April ab.















Burladingen - In einem Schreiben an die Burladinger Stadtverwaltung begründet der Feuerwehrausschuss seine Entscheidung mit organisatorischen Gründen. Aus Sicht des Ausschusses sei es unmöglich, bis zum 30. April eine vollumfängliche Amtsübergabe in die Wege zu leiten. Man befürchte einen starke Beeinträchtigung der Abläufe. Der Ausschuss empfehle stattdessen, das Gespräch mit Pilic zu suchen und gemeinschaftlich einen Weg zu finden, damit der seine restliche Amtszeit von zwei Jahren zu Ende führen könne. In dieser Zeit könne eine geeignete Nachfolge in die Wege gleitet werden.

Was aber allseits bekannt ist: Die Stadtverwaltung hat schon mehrmals mit dem Budgetverantwortlichen Pilic gesprochen, der im Zeitraum von 2018 bis 2021 das Geld der Wehr für Unterhaltsmittel um sage und schreiben 400 000 Euro überzogen hat. Einsicht, oder das Versprechen sich zu bessern, hatte es nach Angaben der Stadtverwaltung nie bei Pilic gegeben.