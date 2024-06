10 Behütet bei der Markthockete des MV Ringingen. Foto: Rapthel-Kieser

Mit Musik läßt sich ja so manchem trotzen – und der MV Ringingen trotzte am Wochenende den Wetterpropheten.









Zum 17. Mal war der Ringinger Musikverein am Wochenende Ausrichter der Markthockete. Das zweitägige Dorffest, zu dem gemeinhin nicht nur die Ringinger strömen, beginnt schon am Samstagabend im Festzelt in der Rausse beim Rathaus. Anderntags kommt dann in der gleichen Straße der Markt hinzu, zeitgleich mit der Tour de Burladingen.