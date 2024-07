Burladinger Fest: Blick zurück auf rauchende Schornsteine

1 Über der Fehlastadt rauchten 1971 noch zahlreiche Schornsteine diverser Textilfirmen, die Pendlerbilanz war positiv und die Industrie brachte Wohlstand und Arbeitsplätze. Foto: Archiv

Mit einem dreitägigen „Spulenfest“ von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, will die einstige Textilhochburg Burladingen auf ihre Blütezeit zurückblicken. Der Hauptredner am Samstag wird Wolfgang Grupp sein, der als Firmenchef von Trigema das alles selbst erlebte.









Und anders als viele andere bewies Grupp ein Näschen fürs Geschäft, blieb dem Standort und sich selber treu und führte seine Textilfirma bis in die heutige Zeit und bis zur Übergabe vor rund einem Jahr an seine Erben, seine Frau Elisabeth und die Kinder Bonita und Wolfgang Grupp junior erfolgreich in die Zukunft.