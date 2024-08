Burladinger Ferienspiele: Warum eine Ideengeberin „total glücklich“ ist

8 Da ist Bewegung drin: Beim Partytanz-Kurs Teil I im Probelokal des Musikvereins in der Grundschule, rücken die Instrumente in den Hintergrund und es hält niemanden mehr auf den Stühlen. Foto: Rapthel-Kieser

Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es im kleinen Burladinger Teilort Stetten eigene Ferienspiele. Vom 26. Juli bis 16. August. Wir ziehen eine Halbzeitbilanz und sprachen mit Eltern, Betreuern und mit der Ideengeberin, Ortsvorsteherin Sandra Schäfer.









Link kopiert



„Sollen wir die Pyramide noch mal machen und Du kannst noch mal fotografieren?“, fragt mich eines der 14 Mädels in deren Partytanzkurs ich so unverhofft hineingeplatzt bin. Sie ist stolz darauf, was sie und ihre Kameradinnen da an einem Vormittag hingekriegt haben.