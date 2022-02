5 Auch Narrenbändel flattern jetzt in Burladingen. Foto: sb

Burladingen - Kaiserwetter war am Samstag angesagt – wie fast immer, wenn in Burladingen das Fasnetsspiel stattfindet. In diesem Jahr fiel es jedoch zum zweiten Mal in Folge der Pandemie zum Opfer.

Nach dem Frühstück geht’s los

Gestärkt ziehen die Musiker nach dem Frühstück los

Diesmal aber ließ sich die Lumpenkapelle Burladingen nicht verdrießen und traf sich am Morgen trotzdem traditionell zum gemeinsamen Frühstück. Danach liefen die Musikanten und Narren einige Stationen an, spielten spielten und sangen. Ihnen gleich taten es der "Burladinger Blechschaden" und "Hälenga Schee". Auf Fasnet verzichten wollten wohl noch mehr Einwohner nicht und so soll es am Samstag statt des Fasnetsspiels manche private Party gegeben habe.

Narrenbaum und Narrenbändel

Den sonnigen Tag nutzte auch die Narrenzunft Nautle: Ihre Mitglieder schmückten die Straßen närrisch bunt. Auch das Rathaus erhielt ein närrisches Gewand. Außerdem wurde bei der Zunftstube ein Narrenbaum aufgestellt.