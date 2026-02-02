Burladinger Fasnetsspiel: 600 Zuschauer sehen alte Fasnetstradition

Auch mehrere hundert Teilnehmer sorgte dafür, dass das Burladinger Fasnetsspiel auch bei seiner 19. Austragung ein echter Erfolg war. 2027 wird noch größer gefeiert.
Eine Besucherin und Assistentin, die das Burladinger Fasnetsspiel erstmals erlebte, war zutiefst beeindruckt, „von den Socken“, wie sie selbst sagte. Sie wunderte sich nicht erst am Samstagnachmittag, sondern bereits am Morgen, als sie die Zunftstube der Burladinger Nautle in der Josengasse betrat, wo sich Lumpenmusikanten, Fasnetsspieler und „Hauzegslader“ beim Frühstück auf den Tag vorbereiteten: „Die sind ja alle so schön hergerichtet!“