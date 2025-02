Burladinger Fasnet: Im Wahllokal gibt es kein Bier

1 Die Piraten Davide Licht, Timo Müller und Berthold Wiesner (von rechts) mussten beim Rathaussturm ihr Glück als Bauchladenhändler versuchen. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Dass es im Wahllokal kein Bier gibt, war nur einer der Späße, die die Burladinger Narren beim Rathaussturm machten. Der fand in diesem Jahr im Bahnhof statt – und da floss der Gerstensaft reichlich.









Wie in jedem Jahr hatte die Stadtverwaltung für den Rathaussturm an die Mitarbeiter ein Motto ausgegeben. Diesmal drehte sich alles um Piraten, und so erschienen der eine oder die andere mit angeschminkten Säbelverletzungen, stilechten Hosenaufschlägen, Halstüchern und ganz auf karibische Räuber getrimmt.