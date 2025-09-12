Burladinger Fachgeschäft: Geheimnis eines guten Schulranzens

Wenn es um Schulranzen geht, schaut sich der Burladinger Geschäftsinhaber Frank Schaupp auch die Eltern genau an. „Ich muss wissen, wie groß das Schulkind etwa wird“, sagt er.
Denn: Ein guter Schulranzen muss vor allem eins: „Gut sitzen“, sagt Frank Schaupp. Er führt den elterlichen Betrieb in der zweiten Generation. Dreimal ist das Fachgeschäft umgezogen. Jedes Mal brauchte es mehr Platz. Frank Schaupp und seine Ehefrau Nicole werden von Vater Wilhelm Schaupp tatkräftig unterstützt und auch Mutter Juliane schaut gelegentlich noch rein.