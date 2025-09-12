Burladinger Fachgeschäft: Geheimnis eines guten Schulranzens

Wenn es um Schulranzen geht, schaut sich der Burladinger Geschäftsinhaber Frank Schaupp auch die Eltern genau an. „Ich muss wissen, wie groß das Schulkind etwa wird“, sagt er.

Denn: Ein guter Schulranzen muss vor allem eins: „Gut sitzen“, sagt Frank Schaupp. Er führt den elterlichen Betrieb in der zweiten Generation. Dreimal ist das Fachgeschäft umgezogen. Jedes Mal brauchte es mehr Platz. Frank Schaupp und seine Ehefrau Nicole werden von Vater Wilhelm Schaupp tatkräftig unterstützt und auch Mutter Juliane schaut gelegentlich noch rein.

Bevor die vier am Montag und Dienstag etwas durchschnaufen können, geben sich die Kunden, die längst nicht nur aus Burladingen kommen, die Klinke in die Hand. Denn am Montag beginnt für viele Kinder wieder der Schulalltag, zum Ferienende wird die Ausstattung noch mal erneuert oder – für Erstklässler – eben völlig neu angeschafft.

Die Ranzen im Wohnzimmer verkauft

Tatsächlich: „Unser Einzugsgebiet ist groß. Auch, weil viele vergleichbare Geschäfte die Corona-Jahre nicht überlebt haben“, berichtet Frank Schaupp. Ihm half ein Trick, erzählt er. Er verkaufte Schulranzen bei den Menschen im Wohnzimmer. „Daran kann ich mich noch gut erinnern“, schaltet sich eine Kundin ein.

Sie ist auch deshalb wieder da, weil sie die Idee und den Kundenservice so gut fand. Tatsächlich bieten Schaupps eine Riesenauswahl für die Schulkinder. Da türmen sich auf 40 Metern länge in Regalreihen Ranzen in allen Farben und mit jeder Menge Zubehör, vom Mäppchen bis hin zu den Dekoteilen und dem kleinen Lieblingsplüschtierchen, das die Kids auch noch ranhängen können. Leuchtendes Zubehör empfiehlt Frank Schaupp auch jenen, die ihren gekauften Schulranzen noch einmal aufpeppen und damit noch sicherer machen wollen.

Frank Schaupp mit einem seiner fluoreszierenden und rückenfreundlichen Ranzen. Der Schulweg soll sicher sein. Foto: Rapthel-Kieser

Einige Schulranzen sind so verarbeitet, dass ihre Nähte und Kanten hell aufleuchten, wenn Autoscheinwerfer sie treffen, andere sind aus fluoreszierenden Stoffen oder reflektieren fremdes Licht. Und Schaupps fragen auch immer danach, wie der Schulweg denn eigentlich aussieht. Wird das Kind von den Eltern mit dem Auto gefahren oder nimmt es den Bus? Dann braucht es ja noch einen Brustgeldbeutel und ein Regencape. So wie jene Kinder, die zur Schule laufen. „Laufkinder“, nennen Frank und Nicole Schaupp die.

Strahlende Kinderaugen und zufriedene Eltern

Der Rücken soll gesund bleiben

Dass ihr Geschäft AGR zertifiziert ist, das macht das Ehepaar besonders Stolz. Denn dieses Gütesiegel der „Aktion gesunder Rücken“ wird nach der Einschätzung von verschiedenen Verbänden nur jenen Händlern verliehen, deren Produkte besonders rückenfreundlich sind. Dazu haben Fachverbände zum Beispiel Bürostühle, Matratzen oder auch Autositze zuvor getestet.

Eine Kundin erinnert sich an den Wohnzimmer-Service von Nicole und Frank Schaupp und ist deswegen wieder da. Foto: Rapthel-Kieser

Was Spaß macht an ihrem Job? Da sind sich die vier Schaupps alle einig: Wenn strahlende Erstklässler ihren Laden verlassen und auch die Eltern mit ihrem Kauf zufrieden sind. Dass die meisten dann wieder kommen, wenn es nach der Grundschule auf eine weiterführende Schule geht und der Schulranzen dann statt maximal 22 Liter eben bis zu 35 Liter fassen muss, das bestätigt die Schaupps in ihrer Geschäftsidee.