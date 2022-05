2 Lorenas erste Schlagernacht vor drei Jahren in der Stadthalle war ein voller Erfolg. Das will sie jetzt toppen. Foto: Rapthel-Kieser

Die Burladinger Schlagersängerin Lorena organisiert wieder eine Schlagernacht. Aber nicht nur: Diesmal legt sie eine Schippe drauf, macht aus dem einen Abend zwei und hat für die Doppelveranstaltung am 30. September und 1. Oktober auch die Comedy-Größen des Landes angeheuert.















Burladingen - "Endlich geht wieder was", sagt die zweifache Mutter, Sängerin und Speditionskauffrau. Nach zwei Anläufen und Rückziehern in der Corona-Zeit sieht es jetzt so aus, das es wohl klappt. Die erste Schlagernacht in der Burladinger Stadthalle vor drei Jahren war ein Erfolg. Die Frage, wie sie darauf kam, die zweite mit einem Comedy-Abend zu ergänzen, beantwortet sie mit einem Lachen: "Wahrscheinlich, weil ich selber so ein Witzbold bin."

Ein Stelldichein der Fernseh-Stars

Für den Comedy-Abend hat sie auch tatsächlich fernsehbekannte Stars verpflichtet: Das Duo "Hillus Herzdropfa", den Komiker "Markus Zipperle", die Solokünsterlin "Elfriede Schäufele" und "Frau Gugel und Frau Hupf". Dazu gibt es Tanzeinlagen der verschiedenen Combos der TSV-Dancing-Crew.

In der Schlagernacht am Samstag, 1. Oktober, geben sich außer Lorena selber unter anderem Michael Gierk, Salvatore und Rosario, Alena, Albert und Hansy Vogt, der auch als "Frau Wäber" mit einer Einlage auftritt, ein Stelldichein. Auch Lorenas Tochter Giulia, die mit Helene Fischer vor den TV-Kameras stand, wird auf die Bühne kommen.

Die Zusagen der Künstler sind da, und im Moment öffnen sich für Lorena viele Türen, wenn sie bei kleinen und großen Sponsoren Klinken putzt. Denn die zwei Nächte in der Stadthalle, samt Security, Gema-Gebühren und Gagen wollen finanziert sein. "Ich habe Kosten im fünfstelligen Bereich", sagt Lorena. Schlaflose Nächte bereitet ihr das nicht. Denn überall, wo sie anklopft, bekommt sie finanzielle Unterstützung. "Das zeigt mir den Zusammenhalt in Burladingen, das Vertrauen in neue Projekte und die Hilfsbereitschaft diverser Firmen, die zum Teil auch zum Freundeskreis gehören", sagt sie.

Lorena geht grad Klinken putzen

Verdienen will sie an der Schlagernacht und dem Comedy-Abend nicht. "Wenn die Veranstaltung gut läuft und Geld übrig bleibt, werde ich einen Teil davon spenden", stellt Lorena klar.

Info: Wo es die Tickets gibt

Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets sind erhältlich bei der Metzgerei Buck, Elektro Seemann oder der Holzofenbäckerei Weber Burladingen oder im Internet oder per E-Mail unter: Schlag erburladingen@web.de