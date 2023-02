1 Wolfgang Pfister ist der und den Bio-Pfister-Brüdern, der immer wieder alte Sorten neu entdeckt, sie dann anpflanzt und auf der Alb erstaunliche damit Erfolge erzielt. Foto: Rapthel-Kieser/Rapthel-Kieser

Der Bio-Bauer Wolfgang Pfister über die Wetterkapriolen dieses Winters, sich gegenseitig wärmende Bienen und die Selbstheilungskräfte von Mutter Natur.









Dieser Winter scheint für so manchen schlimmer als der April, der macht, was er will. Dass der Dezember so frühlingshaft warm war, sorgte unter anderem dafür, dass die Stadt Burladingen viel Geld fürs Salzstreuen sparte. Aber was machen die Landwirte? Wir fragten nach. Beim Bio-Bauern Wolfgang Pfister.

Herr Pfister, dieser Winter ist von Wetterkapriolen geprägt, wie kaum einer zuvor, das Thermometer geht rauf und runter, mal Schneegestöber mal frühlingshaft. Wie oft haben Sie denn schon solche Winter mit frühlingshaften Januar-Temperaturen selbst erlebt?

(Lacht) Diese Frage mit exakten Zahlen zu beantworten dürfte angesichts meiner Jahrzehnte in der Landwirtschaft etwas schwierig werden. Aber seit ich Bienen halte, konnte ich zum Jahreswechsel schon öfters beobachten, dass die Bienen auch schon mal im Winter mit Pollen zu den Stöcken zurückkehrten.

Als Landwirt ist man doch am Puls der Natur. Was haben Sie draußen auf Ihren Feldern beobachtet? Gab es ein Frühlingserwachen zur Unzeit?

Frühlingserwachen ist vielleicht die falsche Bezeichnung. Da ich meine Winterkulturen etwas später aussäe, konnten die diese Wärme sogar nutzen, um sich zu entwickeln.

Gibt es Pflanzen, die besonders leiden, unter solchen Wetterkapriolen?

Wir sind ja auf der Schwäbischen Alb. Und Ringingen, wo wir Bio-Pfisters ja die meisten Felder haben, wo schon unsere Eltern ihren Hof und den ersten Hofladen hatten, liegt auf 800 Metern über Normalnull. Und hier ist mir ehrlich gesagt von solchen leidenden Pflanzen nichts bekannt. Die müssen hier oben alle etwas abkönnen, wie man so schön auf schwäbisch sagt.

Herr Pfister, Sie produzieren guten Bio-Honig, haben viele Bienenstöcke mit Königinnen. Halten Bienen eigentlich Winterschlaf? Wurde der jetzt unterbrochen?

Bienen halten keinen klassischen Winterschlaf wie wir dies von manch anderen Tieren kennen. Bienen befinden sich in einer „dynamischen Wintertraube“, in deren Mitte sich die Königin aufhält. Ich muss gerade lachen und frage mich selber, ob es den Begriff „dynamische Wintertraube“ so überhaupt gibt. Ich sage „dynamisch“ deshalb, weil sich die Bienen von außen nach innen bewegen, sich gegenseitig wärmen und dadurch eine überlebenswichtige Temperatur in der Traube vorherrscht. Dieser Mechanismus sichert das Überleben des Bienenvolkes selbst bei eisigen Minusgraden – und wie eisig es auf der Alb werden kann, wissen wir ja.

Dass Bauern keinen Winterschlaf halten, wissen wir alle auch. Aber was macht ein Landwirt, wenn der Winter warm ist? Ärgert er sich, ergreift er Maßnahmen?

(Schmunzelnd) Da habe ich eine kurze, treffende Antwort parat: Wir als Landwirte hoffen immer, dass es im Frühling und Spätfrühling, wenn die Natur die Wärme wirklich benötigt, zu keinem größeren Kälteeinbruch kommt.

Wenn es erst mild ist und dann wieder Schnee liegt, kann die Natur das noch mal aufholen oder sind manche Schäden irreparabel?

In der Natur ist nichts irreparabel. Was als Schaden angesehen oder von manchen Menschen als solcher bezeichnet wird, liegt doch immer im Auge des Betrachters. Sollte es Defizite geben, das ist jedenfalls meine Beobachtung, werden die von der Natur auch immer wieder ausgeglichen.