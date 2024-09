Burladinger Bilderdrama: Der letzte Wille auf einem Stück Stoff

1 Franz von Lenbach malte den großen Burladinger Alois Hauser. Das Bild gehörte 1939 dem jüdischen Kunstsammler Walter Israel Westfeld. Foto: Rapthel-Kieser /Ku_ZAK_1067

Ein jüdischer Kunsthändler, der von den Nazis enteignet und nach Auschwitz geschickt wird, seine bittersüße Liebe zu seiner arischen Frau, ihre Suche nach dem Erbe und ein Bürgermeister, der sich stur stellt. Die Geschichte des Burladinger Lenbach-Bildes liest sich wie ein historischer Krimi.









Die Odyssee dieses Bildes, sie liest sich tatsächlich wie ein historischer Krimi. Das Bild, das lange Zeit in der Sparkassenfiliale und jetzt im Burladinger Rathaus hängt, hat um 1910 der berühmte Münchner Künstler Franz von Lenbach gemalt. Der hat seinen Studienfreund, den aus Burladingen stammenden Restaurator und Hofmaler Alois Hauser, mehrfach porträtiert. Außer im Burladinger Rathaus hängt ein weiteres Hauser-Porträt Lenbachs in der Neuen Pinakothek in München.