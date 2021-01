An dem Verkauf in der Adventszeit will man festhalten. Zudem soll, wenn es die Pandemie zulässt, im Sommer eine Hockete mit Fassbier und Verkauf stattfinden. Haben Eberhard Brunner, der Sprecher der Vereine, und sein Stellvertreter Hubert Pfister den Verkauf bislang weitestgehend alleine gestemmt, so soll diese Hockete vom Förderverein Sporthalle umgesetzt werden.

Lindenbräu-Bestellungen sind möglich unter Telefon oder per WhatsApp unter den Nummern 0171/7 19 39 42 und 0162/2 95 93 61.