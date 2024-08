„Aus dem Fahrzeug heraus wurden keine Kinder angesprochen und so wurde es auch nicht der Polizei gemeldet“, stellt der Pressesprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion richtig.

Zuvor hatte es Meldungen gegeben, wonach es sich um ein Fahrzeug mit bulgarischer Autonummer handle, es herrsche Aufregung im Dorf und in den sozialen Medien, war da zu lesen.

Lesen Sie auch

Allein: Weder die Reutlinger Beamten noch Ortsvorsteherin Christina Dorn-Maichle hatten von der „Aufregung“ etwas mitbekommen. In den üblichen sozialen Medien, in denen Burladinger ansonsten ihre Sorgen und Aufregungen teilen, war ebenfalls nichts zu lesen.

Es wurden keine Kinder angesprochen

Fakt ist, so das Reutlinger Polizeipräsidium: „Dem Polizeiposten Burladingen wurde am Dienstagnachmittag, nicht Mittwoch, durch aufmerksame Zeugen ein auffälliger, weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen in Ringingen gemeldet, dessen Insassen Bilder von Gebäuden machen sollen.Das gemeldete Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Salmendingen angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Ersten Erkenntnissen nach dürfte es sich um Schrottsammler gehandelt haben.“

Der Pressesprecher stellt zum Abschluss seiner Stellungnahme noch einmal deutlich heraus: „Aus dem Fahrzeug heraus wurden keine Kinder angesprochen und so wurde es auch nicht der Polizei gemeldet.“