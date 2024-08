Die Windmühlen auf dem Himmelberg in Burladingen-Melchingen heißen in Anlehnung an die Götterwelt der Griechen Eos, Aiolos und Helios und beliefern seit 29 Jahren rund 800 Haushalte in Melchingen mit nachhaltigem Strom. Wann Aiolos kaputt ging, was dem weißen Riesen fehlt und warum das Reparaturteam einen zweiten Anlauf nehmen muss.









Es gibt wohl in Burladingen keinen Arbeitsplatz, bei dem man höher hinaus muss und an dem die Aussicht dann besser ist. Im allerersten Windpark Württembergs auf dem Himmelberg in Melchingen ist das Getriebe einer Windmühle kaputt. Der Windpark Himmelberg, 1995 von der heimischen, Sonnenbühler Firma Sowitec der Gebrüder Frank und Gerd Hummel in Betrieb genommen, befindet sich auf dem 820 m hohen Himmelberg bei Burladingen-Melchingen. Die Nabenhöhe der drei weißen Riesen liegt dann noch einmal 46 Meter höher.