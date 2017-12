Burladingen Zwischen Wolkenkratzern und Fußball

Aber auch seine Eltern waren gleich gefordert. "Als Amadeus und ich zum Elternsprechtag gingen, dachte ich, wir sind hier auf dem Basar gelandet. Es war chaotisch, bunt und gefühlt ohne Plan, aber wir haben uns durchgewurschtelt", sagt Monika Waldmann. Stolz berichtet sie von den Fußball-Erfolgen ihres Rouven. "Er spielte im U15 und im U19 Fußballteam und beide Teams kamen ins Endspiel!" Sport verbinde eben, und so war das Eis zwischen dem jungen Burladinger und seinen Mitschülern schnell gebrochen. Rouven war auch mit einer Schülerauswahl in Abu Dhabi zu einer Sportveranstaltung der "Britischen Schulen aus dem Mittleren Osten". Das war, so schätzt seine Mutter "eine Erfahrung, die er nie vergessen wird".

Zu den Bekannten zählen Menschen aus aller Herren Länder

Amadeus Waldmann ist in dem Emirat "After Sales"-Leiter eines renommierten Sindelfinger Autobauers und betreut etwa 120 Mitarbeiter. "Sein Aufgabengebiet ist sehr weitreichend, umfangreich, intensiv und sehr anstrengend", sagt Monika Waldmann. Die Käufer der Nobelkarossen sind anspruchsvolle Kunden. Trotzdem, ihr Mann habe in seinem neuen Job schon viel bewegt, bekomme die Unterstützung von den Direktoren und werde an seinem Arbeitsplatz schon nach kurzer Zeit respektiert und geschätzt.

Derweil ist Monika Waldmann dabei, eine Lehrerin für arabisch zu finden – der erste Versuch scheiterte, aber sie will dran bleiben, weil es ihr wichtig ist, mit den Menschen reden zu können. Außerdem möchte sie den Führerschein beantragen. Auch das nicht so einfach in dem arabischen Land. Dafür, so berichtet sie, hätte die Familie schon viele Freunde gefunden. Menschen aus aller Herren Länder, die sich in dem arabischen Emirat zusammengefunden hätten.

Auch "die westliche Gemeinschaft" sei groß, berichtet die 48-jährige Burladingerin. Zu ihren Bekannten zählen Menschen aus England, Südafrika, Italien, Finnland, Irland und den Philippinen.

Und: "Natürlich sind auch ein paar wenige Deutsche dabei". Vielleicht werden es auch bald ein paar mehr deutsche Bekannte sein. Denn Monika Waldmann half beim Weihnachtsbasar der Schule und knüpfte dort neue Kontakte. "Schau mer mal", sagt sie mit zuversichtlichem Blick in die Zukunft.